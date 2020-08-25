هل يساعد تكافل وكرامة الأسر المستفيدة استكمال دراسة أبنائهم بالتعليم.. التضامن تجيب

كتب مدحت وهبة

تساعد وزارة التضامن الاجتماعىُ الكثير من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة لاستكمال أبنائهم دراستهم التعليمية، حيث نجح البرنامج في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة، وأن هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس ويتم صرف منح شهرية لهم لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وحوالى 2.15مليون طفل فى المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، كما ساهم في دعم الأشخاص من ذوى الإعاقة وأن هناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوى الإعاقة ،كما أن 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة.

كانت اللجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 217 لسنة 2020 قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ووجهت الوزيرة الشكر للوزارات الشريكة في تطبيق استراتيجية الدولة المصرية في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.



‎واستعرضت القباج برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي موضحة أن تلك البرامج تنطلق من أرضية دستورية اقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذي يسعى لتحسين كافة مناحي الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدي ومستندا على مدخل تنموي في عمليات الاستهداف.