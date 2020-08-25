هل يساعد تكافل وكرامة الأسر المستفيدة استكمال دراسة أبنائهم بالتعليم.. التضامن تجيب

كانت اللجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 217 لسنة 2020 قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ووجهت الوزيرة الشكر للوزارات الشريكة في تطبيق استراتيجية الدولة المصرية في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
واستعرضت القباج برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي موضحة أن تلك البرامج تنطلق من أرضية دستورية اقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذي يسعى لتحسين كافة مناحي الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدي ومستندا على مدخل تنموي في عمليات الاستهداف.
هل يساعد تكافل وكرامة الأسر المستفيدة استكمال دراسة أبنائهم بالتعليم.. التضامن تجيبالثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:08 م
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كانت اللجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 217 لسنة 2020 قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ووجهت الوزيرة الشكر للوزارات الشريكة في تطبيق استراتيجية الدولة المصرية في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
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