اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تحتفل بانعقاد المجلس في تشكيله الجديد بـ"تورتة"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:24 م
نقابة أطباء الأسنان تحتفل بانعقاد المجلس في تشكيله الجديد بـ"تورتة" حفل نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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احتفل أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، بنتائج انتخابات التجديد النصفى، وانعقاد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، بـ"تورتة" تحمل صورة قائمة المستقبل، وأعضائها الفائزين بانتخابات التجديد النصفى.

والتقط أعضاء المجلس صور تذكارية مع التورتة. 
 
كانت قد أعلنت  اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، ودعت النقابة العامة لأطباء الأسنان 4 سنوات من الانقسامات الداخلية، والتى انعكست بدورها على أداء النقابة، لتبدأ حقبة نقابية جديدة برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، بعد إعلان فوزه رسميا بمقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وبلغ إجمالي عدد أصوات المُشاركين بالانتخابات، 6732 صوتا، من بينهم 6589 صوت صحيح، و143 صوتا باطلا، ليصبح عدد أصوات الحضور لهذه الانتخابات أعلى من أعوام 2014، و 2015 و2016، و2018، وتأتى في المرتبة الثانية بعد انتخابات 2012.

حفل نقابة أطباء الأسنان (1)
حفل نقابة أطباء الأسنان (1)

حفل نقابة أطباء الأسنان (2)
حفل نقابة أطباء الأسنان (2)

 

 


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أطباء الأسنان

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