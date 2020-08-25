نانسى بيلوسى: لابد من وضع حد للظلم العنصرى ووحشية الشرطة ضد السود

كتب محمد شعلان

عبرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن حزنها من انتشار فيديو جديد لاستمرار الشرطة الأمريكية في أعمال العنف تجاه الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء وإطلاق النار على شاب أسود، وغرد عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "صلوات الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد مع جاكوب بليك وهو يناضل من أجل حياته بعد إطلاق النار الفاضح أمس في كينوشا بولاية ويسكونسن. نحن مدينون ليعقوب وأطفاله وجميع الأمريكيين السود بوضع حد للظلم العنصري ووحشية الشرطة".



نانسى بيلوسى على تويتر

وتواصل الشرطة الأمريكية أعمال العنف تجاه الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء، وتداول مقطع فيديو جديد لاعتداء بعض أفراد الشرطة على شاب أمريكي ذو بشرة سمراء أثناء محاولاته الدفاع عن نفسه والهروب بسيارته وسط صرخات صديقته التي تستنجد بالشرطة للتوقف عن إطلاق النيران، في ولاية ويسكونسن.

ووفقاً لبعض وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الشاب الأمريكي الذي تعرض لإطلاق النيران يدعي "جاكوب"، وهو يرقد داخل إحدى المستشفيات حالياً لتلقى العلاج بعد تعرضه لإطلاق النيران سبعة مرات.

ويواصل الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء مظاهراتهم في شوارع ولاية ويسكونسن، التي تعرض فيها الشاب الأمريكي لإطلاق النيران منذ ساعات، وسط تكثيف أمني وشرطي كبير.

وعلى جانب آخر، اشتبك آلاف الأمريكيين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين، أمس، فى مدينة بورتلاند فيما بينهم، وذلك عقب اشتباكات كبيرة بين المحتجين والشرطة الأمريكية، واحتشد المتظاهرون حاملين مكبرات صوت للهتاف والتنديد ضد معاملات الشرطة الأمريكية، فيما رفع آخرون لافتات ونددوا بالهتافات تضامنا مع الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال فى تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن عناصر الشرطة الفيدرالية سيبقون فى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون إلى أن ينتهى مسئولو إنفاذ القانون المحليون من "تطهيرها من الفوضويين ومثيرى الشغب".