وصل نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون اليوم الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة عمل، وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية لدى روسيا ريبيكا روس - في تغريدة على موقع (تويتر) أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) - "وصل نائب وزير الخارجية ستيفن بيجون إلى روسيا لعقد اجتماعات مع مسؤولين روس من بينهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في علاقتنا الثنائية".
وفي اليوم السابق، قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إنه إلى جانب لقاء بيجون مع لافروف، فمن المقرر أن يعقد نائب وزير الخارجية الأمريكي اجتماعات مع نائبي وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف وإيجور مورجولوف؛ إذ يشارك هؤلاء الدبلوماسيون في مفاوضات الحد من التسلح الجارية في جنيف.
وقال سوليفان إن المناقشات ستتمحور حول مستقبل معاهدة ستارت الجديدة ونموذج جديد للحد من التسلح للقوى العالمية.. كما يحرص الجانب الأمريكي على مناقشة قضايا سجن المواطنين الأمريكيين بول ويلان ومايكل كالفي وتريفور ريد في روسيا.
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