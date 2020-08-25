وفي اليوم السابق، قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إنه إلى جانب لقاء بيجون مع لافروف، فمن المقرر أن يعقد نائب وزير الخارجية الأمريكي اجتماعات مع نائبي وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف وإيجور مورجولوف؛ إذ يشارك هؤلاء الدبلوماسيون في مفاوضات الحد من التسلح الجارية في جنيف.

وقال سوليفان إن المناقشات ستتمحور حول مستقبل معاهدة ستارت الجديدة ونموذج جديد للحد من التسلح للقوى العالمية.. كما يحرص الجانب الأمريكي على مناقشة قضايا سجن المواطنين الأمريكيين بول ويلان ومايكل كالفي وتريفور ريد في روسيا.

