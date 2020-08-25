نائب محافظ مطروح تقود حملة مكبرة للمرور على المبانى المخالفة

مطروح - حسن مشالى

قادت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ، حملة مكبرة للمرور على عدد من المبانى المخالفة بمدينة مرسى مطرو ح ، بمشاركة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وممثلى الشعبة الهندسية والمرافق، ومجلس مدينة مرسى مطروح .

استهدفت الحملة حصر كافة المخالفات وحث أصحابها على سرعة التقدم للتصالح وتقنين اوضاعهم خلال المدة المحددة التى ستنتهى 15سبتمبر القادم ، لمن تقدموا بطلبات قبل 14يوليو الماضى وحتى 30 سبتمبر القادم للطلبات التصالح الجديدة، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بوضع ملف مخالفات البناء بالمحافظة ضمن أولويات المرحلة الحالية ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط بمنظومة البناء وأسترداد حق الدولة.

وأشارت نائب المحافظ أن أجهزة المحافظة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ عليها ، ولا تهاون مع المعتدين لاسترداد حق الشعب مع تطبيق القانون على الجميع، دون أى استثناءات مشيرة أن الدولة فتحت باب للتصالح مع أصحاب المخالفات فى البناء وإعطاء مهلة لتوفيق أوضاعهم وسداد جدية تصالح بنسبة 25 ٪ وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة مناشدة المواطنين سرعة التقدم لتلاشى أعمال الإزالة للمبانى المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها بعد انتهاء المهلة المحددة .

مبانى مخالفة بمطروح

جولة نائب محافظ مطروح على المبانى المخالفة بالمحافظة

جولة نائب محافظ مطروح على المبانى المخالفة بالمحافظة

جولة نائب محافظ مطروح على المبانى المخالفة بالمحافظة

جولة نائب محافظ مطروح على المبانى المخالفة بالمحافظة

جولة نائب محافظ مطروح على المبانى المخالفة بالمحافظة