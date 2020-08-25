نائب محافظ بنى سويف نستهدف توفير 100 خدمة بعد تطوير المراكز التكنولوجية

بنى سويف أيمن لطفى

قاد الدكتور عاصم سلامة ، نائب محافظ بني سويف اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية، وذلك بحضور داليا فيض الله ، رئيس اللجنة المشرفة على المشروع من المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومشرفى النظام بالمراكز.

وأشار "سلامة" إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،بالمتابعة المستمرة لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة العمل بها، لافتا إلى أهمية المشروع الذي يستهدف توفير أكثر من 100 خدمة من الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد، مما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري،و البيروقراطية ،ويدعم جهود اللامركزية،في إطار رؤية مصر 2030.

كما ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الوضع الحالي لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بإعداد تقرير شامل يتم عرضه على المحافظ بنتائج الاجتماع، والخطوات العملية في هذا الشأن،مؤكدا على أهمية رفع أية معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.