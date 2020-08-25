نائب رئيس محكمة النقض يشارك فى مقابلات البرنامج الرئاسى للقيادة

كتب : حسام الشقويرى

شارك المستشارعادل عمارة ، نائب رئيس محكمة النقض، فى لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت منذ يوم السبت الماضي والمقرر أن تنتهي غدا الأربعاء ، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وأكد المستشار عادل عمارة ، أن قواعد الاختيار في الأكاديمية تتميز بالموضوعية والنزاهة والشفافية مع مراعاة التمثيل الجغرافي .

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض، أن الاختبارات التي يخضع لها المتقدمين ببرامج الأكاديمية وخاصةً البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تؤهلهم للتفاعل إذ تشمل الاختبارات الجزء النفسي واللغة والسمات الشخصية ، معربا عن سعادته بالمشاركة في تقييم المتقدمين مؤكدا أن الأمم تنهض بشبابها قائلًا :"على كل شاب أن يطور من نفسه بالعلم ويطلع على كل وسائل التطور التكنولوجي لإكتساب المهارات اللازمة".

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.