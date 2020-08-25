منع كل من يحمل أعراض الوباء من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وإشعار الطواقم الصحية عند الاشتباه بذلك.

كما سيتم فرض ارتداء الكمامة لكافة العاملين في المؤسسات التعليمية، والتلاميذ ما فوق 11 سنة والتشديد على الصرامة في تطبيق غسل اليدين وذلك للوقاية من الفيروس.

وينتظر ان تفتح المدارس والجامعات أبوابها الثلاثاء القادم لنحو مليون من الطلاب والتلاميذ والطواقم في محافظات موريتانيا الخمسة عشر.

