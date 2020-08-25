قررت موريتانيا فرض إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا المستجد فى أبنائها الذين يستعدون للعودة للمدارس والجامعات يوم الثلاثاء المقبل أول سبتمبر، ووفق بروتوكول بين وزارات الداخلية والتهذيب والصحة موجه إلى المؤسسات التعليمية من أجل عودة آمنة للتلاميذ والطلاب وطواقم التدريس، يتم تعقيم المدارس أسبوعيا، وتنظيفها بشكل منتظم، والحرص على تهوية قاعات الدراسة، وإطلاق حملة تعرف بكورونا وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى
منع كل من يحمل أعراض الوباء من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وإشعار الطواقم الصحية عند الاشتباه بذلك.
كما سيتم فرض ارتداء الكمامة لكافة العاملين في المؤسسات التعليمية، والتلاميذ ما فوق 11 سنة والتشديد على الصرامة في تطبيق غسل اليدين وذلك للوقاية من الفيروس.
وينتظر ان تفتح المدارس والجامعات أبوابها الثلاثاء القادم لنحو مليون من الطلاب والتلاميذ والطواقم في محافظات موريتانيا الخمسة عشر.
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