مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
ميعاد صلاة العصر 3:33
موعد صلاة المغرب 6:27
ميعاد صلاة العشاء 7:47
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:59 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:39
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:52
توقيت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 3:29 م
ميعاد صلاة المغرب 24: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:45 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:49 ص
توقيت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:18
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:32
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
مكة
موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:46 م
ميعاد صلاة العشاء 7:58 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:51 م
توقيت صلاة العشاء 8:03 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:43
توقيت صلاة الظهر 11:42
ميعاد صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 6:13
موعد صلاة العشاء 7:31 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى
موعد صلاة الفجر 4:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:05 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:20 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30
موعد صلاة العصر 4:09 م
توقيت صلاة المغرب 7:04 م
موعد صلاة العشاء 8:29
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:51 ص
موعد صلاة الظهر 11:50
ميعاد صلاة العصر 3:25 م
توقيت صلاة المغرب 6:19 م
مواقيت صلاة العشاء 7:39 م
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