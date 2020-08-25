اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مواصلة أعمال إزالة المنزل المنهار فى طنطا بحضور أصحاب العقار.. صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:18 م
مواصلة أعمال إزالة المنزل المنهار فى طنطا بحضور أصحاب العقار.. صور العقار المنهار
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمر قسم الإزالات بحى أول طنطا فى محافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، فى إزالة بقايا عقار حارة حافظ المتفرع من شارع طه الحكيم المنهار أول أمس، والذى صدر له قرار إزالة دائم .

وشهد محيط المنزل تواجد أسر الضحايا لمتابعة رفع آثار الانهيار والبحث عن محتوايات المنزل من " أثاث، أجهزة كهربائية"، وسط مطالبات بتدخل المسئولين لتوفير مسكن لهم طوال اليومين الماضيين، مطالبين المحافظ بالتدخل وتوفير مسكن لهم وصرف تعويض مناسب .

وكانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهدت أول أمس، انهيارا جزئيا لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 
عقار (1)
 

عقار (2)
 

عقار (3)
 

عقار (4)
 

عقار (5)
 

عقار (6)
 

 


اخبار مصر اليوم اخبار مصرية

اخبار عاجلة

اخبار الغربية

انهيار منزل

حى اول طنطا

انهيار منزل بشارع طه الحكيم

ازاله اثار المنزل المنهار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس حى أول طنطا: العقار المنهار صدر له قرار إزالة خطر دائم

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:56 م

استخراج جثة طفل من أسفل أنقاض المنزل المنهار بطنطا

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:20 م

صرف ألف جنيه إعانه للمصابين من سكان المنزل المنهار بطنطا

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:16 م

انتشال أحد المصابين من أسفل أنقاض المنزل المنهار ونقله لمستشفى طنطا الجامعى

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:28 م

قوات الإنقاذ تتوصل لضحية جديدة أسفل المنزل المنهار بطنطا

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:37 م

لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار جزئيا بطنطا

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة