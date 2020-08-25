مواصلة أعمال إزالة المنزل المنهار فى طنطا بحضور أصحاب العقار.. صور

الغربية - محمد طارق

استمر قسم الإزالات بحى أول طنطا فى محافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، فى إزالة بقايا عقار حارة حافظ المتفرع من شارع طه الحكيم المنهار أول أمس، والذى صدر له قرار إزالة دائم .

وشهد محيط المنزل تواجد أسر الضحايا لمتابعة رفع آثار الانهيار والبحث عن محتوايات المنزل من " أثاث، أجهزة كهربائية"، وسط مطالبات بتدخل المسئولين لتوفير مسكن لهم طوال اليومين الماضيين، مطالبين المحافظ بالتدخل وتوفير مسكن لهم وصرف تعويض مناسب .

وكانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهدت أول أمس، انهيارا جزئيا لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.