اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:57 م
خالد صلاح
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منتجو النفط يوقفون ضخ 84% من إنتاج النفط الأمريكى فى خليج المكسيك

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:38 م
منتجو النفط يوقفون ضخ 84% من إنتاج النفط الأمريكى فى خليج المكسيك النفط الامريكى
رويترز

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قالت وزارة الداخلية الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن منتجى النفط أوقفوا ضخ 1.56 مليون برميل يوميا، أو 84 بالمئة من الإنتاج اليومي، من المنصات البحرية الأمريكية فى خليج المكسيك قبيل إعصار من المنتظر أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.
 
ويتجه الإعصار لورا شمالا فى وسط خليج المكسيك، ومن المتوقع أن يصبح إعصارا قويا يدفع رياحا سرعتها 185 كيلومترا فى الساعة عندما يصل إلى اليابسة يوم الخميس.
 
وقال منظمون للعمليات البحرية، إن منتجى الطاقة قاموا بإخلاء 299 منصة إنتاج و11 منصة للحفر حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
 
وأضافوا، أن إغلاق الآبار خفض أيضا إنتاج الغاز الطبيعى الأمريكى فى خليج المكسيك بمقدار 1.65 مليار قدم مكعبة يوميا أو 61 بالمئة من إجمالى الإنتاج.
 

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