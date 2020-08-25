اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:44 ص
خالد صلاح
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مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لا توجد عناصر للدولة العميقة تؤجل اللقاح

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:24 ص
مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لا توجد عناصر للدولة العميقة تؤجل اللقاح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
رويترز

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قال الدكتور ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لرويترز، يوم الاثنين، إن الإدارة ليست مكونة من عناصر "الدولة العميقة" التى تحاول تأجيل لقاح لفيروس كورونا، كما أشار الرئيس دونالد ترامب، وقال هان إنه على ثقة تامة من أن العاملين فى إدارة الغذاء والدواء يركزون على مصلحة الشعب الأمريكى فحسب.
 
واتهم ترامب يوم السبت، أعضاء من "الدولة العميقة" فى إدارة الغذاء والدواء، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى الثالث من نوفمبر .
 
وقال هان لرويترز فى مقابلة، "لم أشهد أى شيء أعتبره ‘الدولة العميقة‘ فى إدارة الغذاء والدواء".
 
وقال هان، إن لديه علاقة قوية مع ترامب، الجمهورى الذى تضاءلت فرص إعادة انتخابه فى نوفمبر بسبب السخط العام على طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا.
 
وأردف قائلا، "أتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع الرئيس وناقشت معه قراراتنا، وأشعر براحة كبيرة وما زلت أشعر بالراحة تجاه تلك العلاقة".
 
وأوضح هان، أن قرار إدارة الغذاء والدواء السماح بعلاج مرضى فيروس كورونا باستخدام بلازما دم المتعافين لم يتم بسبب الضغط السياسي، وقال إنه لن يسمح لضغط من هذا القبيل بالتأثير على قرار متعلق بلقاح كوفيد-19 فى المستقبل.
 
وقال، "لن أشارك فى أى قرار فى إدارة الغذاء والدواء يتم اتخاذه استنادا إلى أى شيء آخر غير البيانات والعلم".
 

امريكا

اداره الغذاء و الدواء الامريكيه

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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