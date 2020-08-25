مطار القاهرة يسير اليوم 152 رحلة دولية تنقل على متنها 16014 راكبا

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، 152 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات بعدد ركاب 16014 راكبا.

وأوضحت المصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها واشنطن فرانكفورت باريس لندن روما ميلانو أثينا فيينا الدار البيضاء بيروت أسطنبول أديس أبابا جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى وتبلغ رحلات السفر 76 وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ عدد ركاب 6966،

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 76 رحلة تنقل على متنها 9138 راكبا،

فىً حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا فيينا لندن باريس.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.