مطار القاهرة يستقبل 12 رحلة دولية على متنها 1780 راكبا

كتب ـ أحمد مصطفى

أستقبل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الثلاثاء 12 رحلة طيران دولية قادمة من عدة جهات مختلفة على متنها 1780 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فقد استقبلت صالات الوصول عدد من الرحلات الدولية من عدة عواصم منها فرانكفورت وأثينا وروما وإسطنبول وصبيحة ودبى وأبوظبى والرياض وجده وأربيل وعدن.وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

كما قام أصحاب الجنسيات الأجنبية بإظهار تحاليل الPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا تنفيذا لقرار الحكومة المصرية.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة