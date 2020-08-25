اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة دولية تقل 2500 راكب إلى وجهات مختلفة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:07 ص
مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة دولية تقل 2500 راكب إلى وجهات مختلفة مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتب ــ أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 30 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكب، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم  بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و4 رحلات استثنائية إلى كل من، الرياض، جدة، المدينة، الدمام،  بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلي كل من، أسوان، والأقصر، ورحلات شحن جوى.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

مطار القاهرة الدولى

رحلات الطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة