نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، مصرع 4 أشخاص فى حادثتين منفصلتين وقعتا بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار فى ولاية "جامو وكشمير" الهندية، وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية أن الحادثة الأولى وقعت في بلدة "خور" بجامو وكشمير حيث لقى ثلاثة أفراد من عائلة واحدة مصرعهم إثر وقوع انهيار أرضى مساء أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثث الضحايا الثلاثة صباح اليوم وتم تسليمها إلى ذويهم.