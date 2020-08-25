مصرع عناصر حوثية أثناء محاولتهم زراعة عبوة ناسفة غربى اليمن

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لقى عدد من عناصر ميليشيات الحوثى الانقلابية باليمن مصرعهم؛ إثر انفجار عبوة ناسفة حاولوا زرعها على أطراف منطقة الحمينية بمديرية (حيس) جنوب الحديدة غربى اليمن، و كان ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، قد لقيا مصرعهم وجُرح آخرون، يوم أمس، بنيران الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية فى جبهة قانية شمالى محافظة البيضاء وسط اليمن.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر عسكرى يمنى فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية "إن الجيش الوطنى أفشل هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدداً من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات".

وأضاف المصدر، "أن مدفعية الجيش الوطنى استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية فى جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23".