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مصرع طبيب فى حادث انقلاب سيارة بالترعة الفاروقية بدار السلام سوهاج

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:55 ص
مصرع طبيب فى حادث انقلاب سيارة بالترعة الفاروقية بدار السلام سوهاج إنقلاب سياره - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقى طبيب تخدير مصرعه غرقا، إثر انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة الفاروقية ناحية قرية الزرازرة بمركز دار السلام بسوهاج، تم انتشال الجثة والسيارة ونقل الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة داخل الترعة الفاروقية ووفاة طبيب في الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد الهيثم شاكر رئيس وحدة مباحث المركز بانقلاب سيارة بترعة الفاروقية بناحية الزرازره دائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة " ملاكي " قيادة المدعو "أحمد ع م ع " 28 سنة طبيب تخدير ، ويقيم بناحية الخيام / دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها بالترعة المجاورة للطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة ، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة ، وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال نجل عم المتوفي المدعو محمود ع م ع 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم انتشال السيارة من الترعة والتحفظ عليها وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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وفاة طبيب تخدير

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