اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع شخص وتضرر عشرات المساكن جراء الفيضانات شرقى موريتانيا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:14 م
مصرع شخص وتضرر عشرات المساكن جراء الفيضانات شرقى موريتانيا فيضانات ـ صورة أرشيفية
نواكشوط (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون، فضلا عن ضرر عشرات المساكن جراء الفيضانات التى تجتاح محافظات زراعية رعوية شرقي موريتانيا، وذكرت لجنة الطوارئ (جهاز حكومي مختص في رصد الخسائر التي تخلفها الفيضانات والأمطار) - في بيان اليوم الثلاثاء - أن شابا (20 عاما) لقي مصرعه، بعد سقوطه في بركة مياه قرب مدينة (باسكنو) الواقعة شرقي العاصمة نواكشوط، وأن العواصف المصاحبة للأمطار أسقطت سور إحدى المدارس، والعديد من المباني، وسُجلت إصابة شخصين بجروح في منطقة (هامد) بمحافظة لعصابة، شرقي البلاد.

 


موريتانيا

فيضانات

فيضانات موريتانيا

اخبار موريتانيا

نواكشوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة