مصرع شخص وتضرر عشرات المساكن جراء الفيضانات شرقى موريتانيا

نواكشوط (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون، فضلا عن ضرر عشرات المساكن جراء الفيضانات التى تجتاح محافظات زراعية رعوية شرقي موريتانيا، وذكرت لجنة الطوارئ (جهاز حكومي مختص في رصد الخسائر التي تخلفها الفيضانات والأمطار) - في بيان اليوم الثلاثاء - أن شابا (20 عاما) لقي مصرعه، بعد سقوطه في بركة مياه قرب مدينة (باسكنو) الواقعة شرقي العاصمة نواكشوط، وأن العواصف المصاحبة للأمطار أسقطت سور إحدى المدارس، والعديد من المباني، وسُجلت إصابة شخصين بجروح في منطقة (هامد) بمحافظة لعصابة، شرقي البلاد.