مصرع سيدة وإصابة أخرى وطفلين في إطلاق خرطوش ابتهاجا بزفاف بكرداسة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط شخص أطلق خرطوش ابتهاجا بعُرس في كرداسة فقتل سيدة وأصاب أخرى وطفلين، حيث تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من إحدى المستشفيات بوصول 4 أشخاص "ربتى منزل، طفلين"– مقيمين بدائرة المركز" مصابين برش خرطوش ، ووفاة إحدى ربتى المنزل متأثر بإصابتها.. بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء توجه المصابين لتهنئة إحدى أقاربهم بإحضار منقولات الزوجية ، أطلق أحد المتواجدين عيار خرطوش من بندقية خرطوش كانت بحوزته إبتهاجاً بذلك ، مما أدى إلى "وفاة إحدى ربتى المنزل وإصابة الأخرين".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم وتبين أنه "عامل – مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه فى قضية سلاح ناري"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش - 9 طلقات خرطوش من ذات العيار" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته، فوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.