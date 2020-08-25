مصرع زوجين ونجلهما الرضيع غرقا بمزرعة سمك بالشرقية

لقى زوجين ونجلهما الرضيع مصرعهم غرقا، داخل مزرعة سمك دائرة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم إخطار النيابة العامة بالحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بغرق زوجين وطفلهما الرضيع بمزرعة سمك بقرية التوايهة دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الزوجين ونجلهما عمره سنة ، بالتواجد بفلوكة صغيرة داخل المزرعة السمكية، لقوا مصرعهم غرقا وتم انتشال جثة الأم والرضيع، وجارى انتشال جثة الزوج، من قبل الإنقاذ النهرى، وتم التحفظ على جثة الأم ورضيعها تحت تصرف النيابة العامة.