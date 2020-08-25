مصدر عراقى لـRT: عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن اليوم

كتب إسلام حشاد

أكد مصدر حكومي عراقي، يوم الاثنين، أن القمة الثلاثية مع مصر والأردن ستُعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة عمان، وقال المصدر لـRT، إن "الكاظمي سيُغادر اليوم (الثلاثاء) إلى عمّان على رأس وفد غير كبير بسبب إجراءات كورونا".



وأضاف، أن "القمة سيحضرها الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين".



وستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.