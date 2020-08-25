اليوم السابع
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مصادرة 1450 رغيف خبز مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى حملة بالمنيا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:30 م
مصادرة 1450 رغيف خبز مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى حملة بالمنيا مصادرة الخبز
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت الوحدة المحلية بمركز ملوى خلال حملة شنتها لضبط الأسواق ومتابعة إنتاج الخبز من تحرير عدد من المحاضر التموينية وذلك تنفيذا توجيهات اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون وفرض الرقابة على المخابز البلدية لمتابعة الأوزان بالمنظومة الجديدة ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية ورصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت إدارة تموين بندر ملوى برئاسة أيمن إسماعيل مدير إدارة تموين بندر ملوى ورئيس الرقابة التموينية بشن حملة تموينية علي عدد من المحلات التجارية والمخابز البلدية لمتابعة الأوزان من خلال رقابة مشددة لأصحاب المخابز.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر تجميع خبز مدعم، وتم مصادرة 1450 رغيف خبز، كما  تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لعدد من المحال التجارية بالإضافة إلى تحرير 2 محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية إلى جانب 3 محاضر إدارة محال بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

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