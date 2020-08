مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية فى كلية الفنون الجميلة، تابع خلالها تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية، حيث قدم 69 طالبا وطالبة من الأقسام المختلفة مجموعة من المشروعات المتنوعة التي احتوت على مجموعة من الأعمال الفنية في مجالات الفنون المختلفة، وهي التصوير (التصوير الجداري – التصوير الزيتي)، والنحت الميداني والجرافيك (التصميمات المطبوعة – فنون الكتاب – الرسوم المتحركة)، والديكور (الفنون التعبيرية – العمارة الداخلية).

وجاء ذلك بحضور الدكتور صالح عبد المعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر سابقاً، والأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك وعضو لجنة التحكيم عن قسم الجرفيك، ومجموعة المحكمين من داخل الكلية وخارجها، الدكتور يوسف محمود ، عميد كلية الفنون الجميلة ،والسادة رؤساء الأقسام ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة.

وفى نفس السياق أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، أنه تقرر أن ينظم قسم الإرشاد السياحي، ورشة العمل الافتراضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك تحت إشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بعنوان (مصر العليا الاكتشافات الأثرية خلال الخمس أعوام الماضية - Upper Egypt: The Last Five Years of Archaeological Discovery).

وأضافت جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يشارك في فعاليات ورشة العمل الافتراضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، كل من الدكتور كريستيان لوبلا رئيس البعثة الفرنسية بطيبة الغربية ومدير البحوث بالمركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية ورئيس صندوق حماية الرمسيوم، والدكتور فردريك كولا مدير معهد علم المصريات بجامعة ستراسبورغ بفرنسا، والدكتور ديمتري لابوري مدير الأبحاث في المؤسسة الوطنية البلجيكية للبحث العلمي ورئيس قسم الاثار بجامعة لييج ببلجيكا، والدكتور أحمد عبيد أستاذ علم المصريات المساعد، ووكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، جامعة الأقصر، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام معابد الكرنك، والدكتور مؤمن سعد مدير بإدارة الآثار بمطار الأقصر الدولي والمدير السابق لقسم البحث العلمي بالكرنك، ويدير ورشة العمل الدكتور محمد علي زين العابدين المدرس بقسم الإرشاد السياحي بالكلية.



رئيس جامعة الأقصر يتابع تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية (1)



رئيس جامعة الأقصر يتابع تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية (2)



رئيس جامعة الأقصر يتابع تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية (3)