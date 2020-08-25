مسئول إيراني: صفحة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران قوله اليوم الثلاثاء إن المحادثات مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت بناءة، وذلك بعد لقائه بجروسي الذي جاء إلى إيران لطلب السماح للمفتشين بدخول موقعين ذريين سابقين تدور الشبهات حولهما.

ونسبت الوكالة إلى صالحي قوله "كانت محادثتنا اليوم بناءة. جرى الاتفاق على أن تضطلع الوكالة بمسؤولياتها المستقلة والمهنية".

وأضاف "صفحة جديدة من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ".