مدير تعليم الأقصر يعلن بدء قبول ملفات المتقدمين للمدرسة الرسمية المتميزة للغات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن بدء قبول ملفات المتقدمين للمدرسة الرسمية المتميزة للغات بالأقصر، والمقرر افتتاحها العام الدراسى 2020/ 2021 بمرحلتى رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية.

وأشار عبد اللطيف عمران، فى بيان صحفى، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لتلقى طلبات التقدم والتحويل للمدرسة بادارة الاقصر التعليمية مؤكداً على أن عدد الفصول التى سيتم إفتتاحها يعتمد على أعداد المتقدمين والقرارات المنظمة لكثافة الفصول بتلك النوعية من المدارس، كما أوضح أن نظام الدراسة وهيئة التدريس وقواعد القبول والتحويل سيخضع للقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، وقد تقدم عمران بالشكر لجهاز مدينة طيبة لدعمه لمديرية التربية والتعليم، ومساهمته فى توفير مبانى مدرسية متميزة لتخفيف الكثافات وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء الأقصر.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر عن حاجتها لشغل الوظائف الإشرافية الاتية (مدير ادارة تعليمية – وكيل ادارة تعليمية – مدير مدرسة – وكيل مدرسة – وظائف التوجيه ) وذلك داخل نطاق محافظة الاقصر طيفا لبطاقات وصف الوظائف المعلن عنها، وقالت المديرية، أنه تم إصدار إعلان الوظائف طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 وطبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية رقم 1262 لسنة 2017 بالنسبة لما لم يرد ذكره فى قانون التعليم سالف الذكر.