مدبولى يصدر قرار بتعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، والمهندس صبحى ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.