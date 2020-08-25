محكمة يونانية تصدر حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ على مجواير قائد اليونايتد

رويترز

قال مصدر، إن محكمة يونانية أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ على هارى مجواير قائد مانشستر يونايتد، بعد شجار بجزيرة ميكونوس اليونانية يوم الخميس الماضي، وذكرت صحف بريطانية، أن مجواير أدين بالاعتداء البدنى ومحاولة الرشوة واستخدام العنف ضد موظفين عموميين والإهانة بعد اعتقاله فى ميكونوس.

ونفى الدولى الإنجليزى، البالغ من العمر 27 عاما، والذى كان واحدا من ثلاثة أعتقلوا يوم الخميس بعد شجار مع الشرطة، ارتكاب أى أخطاء، واحتجز لمدة يومين بعد الواقعة.

واستمرت المداولات فى قاعة المحكمة الواقعة فى جزيرة سيروس القريبة من ميكونوس أكثر من سبع ساعات.