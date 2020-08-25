محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة بالمدن بالعلمين (صور)

مطروح - حسن مشالى

فى احتفالية كبرى قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم نائبا عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الإكاديمية العربية ، اليوم الثلاثاء بتكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة ، لعدد 40 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الثانوية العامة باقسامها على مستوى الجمهورية ، و 5 طلاب أوائل من كل قسم بمطروح ، بالاضافة إلى 5 طلاب أوائل بإدارة العلمين ، وذلك بالمقر الجديد للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة .

وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ، ونواب تحرير جريدة الجمهورية والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من عمد ومشايخ مطروح ومجلس امناء التريية والتعليم بمطروح

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية ، على ترحيبه بأبناء مصر المتفوقين وإقامة الاكاديمية احتفالية لهم بفرعها على أرض العلمين الجديدة .

كما تم عرض نبذة عن الاكاديمية كصرح تعليمى ، مع ترحيبه بعرض منح مجانية للاوائل من خلال 12 كلية بالاكاديمية بفروعها المختلفة ، مؤكدا على ان الأوطان تحتاج الى شبابها المتميزين وقدراتهم واصرارهم على التميز والصدارة.

بينما أشار سيد جاد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الراعية للاحتفالية الى حرص الجريدة السنوى على تكريم اوائل الشهادة الثانوية المتميزين والمتفوقين برحلات داخلية للتعرف على معالم وطنهم ،ورحلات خارجية لاكتساب الخبرات

مقدما الشكر لوزارة التربية والتعليم على جهودها وتعاونها من اجل تطوير منظومة خاصة هذا العام مع ظروفه الاستثنائية، مؤكدا على استمرار جريدة الجمهورية فى دورها ورعايتها للمتفوقين

بينما نقل الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم تحيات وتهنئة الدكتور طارق شوقى وزيرالتربية والتعليم وحرصه على توجيه كافة الاهتمام بمنظومة التعليم خاصة فى ظل ظروف هذا العام مع ازمة فيروس كورنا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،

موجها الشكر لكافة الجهود والتعاون بين الجهات من تربية وتعليم وصحة وغيرها للخروج بعام دراسى ناجحا تاريخيا برغم ما كان فيه من تحديات واجهت العالم أجمع وخوف الاهالى على أبنائهم ،مقدما الشكر كذلك لجهود محافظة مطروح على تضافر جهودها وتنظيم الاحتفالية ، داعيا بضرورة حرص الطلاب على دراسة ما يتمنون والحفاظ على النجاح التفوق والصدارة .

وفى كلمته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالحضور مع سعادته و ترحيبه بتنظيم الاحتفالية على أرض محافظة مطروح، موجها الشكر والتقدير للدكتور إسماعيل عبد الغفار " رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لحرصة على المشاركة فى الاحتفال بتكريم ابنائنا المتفوقين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من داخل الفرع الجديد للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة و تقديم بعض الجوائز لأوائل طلاب الثانوية العامة المتفوقين هذا العام .

كما وجه الشكر والتقدير الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم لاقامة الحفل تحت رعايته ،والشكر لوزارة التربية والتعليم و جميع العاملين بها على قيادتهم الناجحة لمنظومة التعليم

وتأدية الامتحانات بنجاح فى ظل جائحة فيروس كورونا وهى تجربة فريدة من نوعها بين دول العالم ،مع الإشادة بنشر فكرة وثقافة التعليم الإلكترونى بين الطلاب والتى ثبت أهميتها ودورها ونجاحها فى اول اختبار لها فى ظل جائحة فيروس كورونا .

مقدما التهنئة لابناء مصر الاوائل المتفوقين وللأسرهم على نجاحهم وتفوقهم فى ظل ظروف استثنائية لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

قائلا:من جد وجد ومن زرع حصد فأنتم بذلتم من الجهد و المثابرة ما جعلنا نفتخر بكم اليوم ونُكرمكم على تفوقكم وحصولكم على المراكز الأولى بين أقرانكم .

مشيرا الى بالغ سعادته باقامة التكريم هذا العام على تلك البقعة الساحرة وبين جنبات ذلك الانجاز المصرى العظيم بمدينة العلمين الجديدة والتى تضاهى المدن العالمية روعة وتشيداً بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وبسواعد وعرق أبناء مصر المخلصين لتصبح مكان يدعو للفخر والتباهى لنا جميعا كمدينة ذكية متكاملة كأحدث مدن الجيل الرابع بما تتضمنه من مشروعات سياحية واستثمارية و تعليمية و تاريخية ، وفى هذا الإطار فقد تم إعداد برنامج لكم بزيارة معالم مدينة العلمين الجديدة و التعرف على حجم الإنجازات و المشروعات التى تتم عليها .

داعيا أبنائه الطلاب إلى الحفاظ على هذا التفوق والاجتهاد فى طلب العلم كسلاح فى مواجهه أى ظروف و أى تحديات، وتحمل مسؤولية و أمانة بناء الوطن ومستقبلة لأن مصر تنتظر منهم الكثير فى كافة مجالات التنمية و البناء فى كافة العلوم

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الطلاب المتفوقين اوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكذلك الطلاب الخمس الاوائل فى الشهادة الثانوية العامة بأقسامها بمحافظةمطروح .

كما تم اهداء وتبادل الدروع حيث تم اهداء درع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للواء خالد شعيب محافظ مطروح وللدكتور رضا حجازى ،وكذلك درع المحافظة للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية والدكتو رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح

الحضور بالتكريم

محافظ مطروح مع المكرمين

محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة

كلمة محافظ مطروح