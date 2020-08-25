محافظ كفر الشيخ يخلد ذكرى 4 شهداء ويعلن إقامة خدمات متنوعة للمواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إطلاق 4 أسماء من الشهداء على عدد من المدارس وذلك تخليداً لذكراهم، لتضحياتهم بأنفسهم دفاعاً عن الوطن، وهم: الشهيد محمد ناصر إسماعيل محمد الرشيدى، على مدرسة دسوق الإعدادية بنات بشارع المدارس، العريف مجند شهيد عبدالرحمن أحمد محمود، على مدرسة الثابت الابتدائية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو ريا بمركز الرياض، ومحمد مصطفى الرفاعى على مدرسة كوبرى الزاوية للتعليم الأساسى التابعة للوحدة المحلية لقرية أم سن بمركز الرياض، جندى مجند شهيد كامل عبد المقصود عمر على مدرسة العجوزين الثانوية المشتركة بمركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء جمشال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذى الشهرى للمحافظة، بالديوان العام، فى دورته الخامسة، بأمانة سر اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الهامة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكرى للمحافظة، وياسر خداش، مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 200 م أرض ملك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بر بحرى قرية مسطروة لإقامة حجرة محولات رفع 22/11 ك.ف لتغذية مغذى قرية بر بحرى، وإقامة مخازن للجمعية الزراعية الواقعة بحوض الشروة الغربى بناحية قرية الإبراهيمية بمركز ومدينة دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذى على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 393م2 بناحية عزبة راشد والصاوى التابعين للوحدة المحلية لقرية سنديون مركز ومدينة فوه، وعلى إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 400م2 الواقعة بحوض داير الناحية زمام جمعية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش بمركز ومدينة قلين، وتخصيص قطعة أرض المقام عليها مستشفى سيدى سالم المركزى.

ووافق المجلس التنفيذى على استصدار قرار تخصيص لمستشفى قلين المركزى بكفرالشيخ، ووافق على التبرعات التلقائية لصالح صندوق خدمات المحافظة، وإنشاء كيان إدارى بعزبة الزاوى التابعة لقرية دقميرة بمركز ومدينة كفر الشيخ، كما وافق على تعديل مسمى قرار التخصيص رقم 392 لسنة 1998م من إنشاء مركز شرطة إلى إنشاء قسم شرطة بمدينة سيدى غازي، ووافق على مشروع اللائحة الداخلية لمدرسة تعليم القيادة بالمحافظة، ولائحة تحسين الخدمة المحلية المرورية.