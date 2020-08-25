محافظ كفر الشيخ : الاستعانة بخبرات الجامعة فى مختلف المجالات والمشروعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهرى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى ،رئيس الجامعة بحضور اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفرالشيخ، ونائبا رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة بالقيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤ كداً أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والخروج بها إلى بر الأمان .

وصادق مجلس جامعة كفرالشيخ على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر لجنة المختبرات والأجهزة العلمية واجتماع لجنة المكتبات، كما ناقش الموضوعات العامة وشئون هيئة التدريس والدراسات العليا والبحوث والعلاقات العلمية والثقافية وشئون التعليم والطلاب كما ناقش مجلس جامعة كفرالشيخ أيضا ضوابط الفصل الصيفى لجميع كليات الجامعة طبقا للائحة الداخلية لكل كلية .

وأكد دسوقى ،أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها فى خدمة المجتمع المحلى وأهالى المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة.

ووجه دسوقى الشكر لمعالى المحافظ على جهوده الملموسة فى أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقرى متمنياً التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمعالى المحافظ لدعمه للجامعة .

وقال محافظ كفر الشيخ ،اللواء جمال نور الدين ،أنه يسعدنى التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ، لعرض أحدث المستجدات فى المحافظة، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات الجامعة فى حل مشكلة الصرف الصحى بمدينة مصيف بلطيم ومشكلة كوبرى عتريس بدسوق وعشوائيات محيط المسجد الإبراهيمى .

كما أشاد بمستشفياتك الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا مؤكدا انحسار حدة الحالات من مصابين ووفيات مشيراً بسبب الالتزام بالإجراءات الصحية ودعا إلى تكثيف حملات التوعية لحين اكتشاف مصل للعلاج.