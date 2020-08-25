محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتمويل المشروعات

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بالديوان العام ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية و حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق لهم.

تأتى تلك الزيارة على هامش إفتتاح فرع بنك التنمية الصناعية الجديد بمدينة السادات وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية بشأن التعاون فى مجال دعم الإحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والمجمعات الصناعية بنطاق المحافظة وتوفير كافة الإحتياجات والتعاون فى مجال رعاية مراكز التدريب المهنى وريادة الأعمال بالمحافظة .

رحب محافظ المنوفية برئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية على أرض المنوفية ، مؤكداً حرصه الكامل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للإستثمار من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها شريك أساسى فى النمو الإقتصادى للدولة ، مشيراً إلى أنه يسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيزهم على إقامة مشروعات جديدة تساهم فى خلق فرص عمل جادة للشباب وبما يعود بالنفع العام على المحافظة.

هذا وقد أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنيمة الصناعية حرص البنك على تحفيز المستثمرين وتطوير المشروعات تماشياً مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير كافة الإجراءات لتقديم الخدمات بشكل أفضل.

كما يهدف البنك إلى تقديم أوجه الدعم مع مختلف مؤسسات الدولة للمساهمة فى تنمية الإقتصاد القومى وإحداث تنمية إقتصادية شاملة تعمل على دعم خطط الدولة.