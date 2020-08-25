محافظ المنوفية يشدد على تكثيف حملات الإشغالات والإرتقاء بمستوى النظافة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون،محافظ المنوفية،إجتماعاً برؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ونوابهم.

وشدد محافظ المنوفية ،على استمرار شن الحملات ورفع كافة الاشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما شدد على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين العامة وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الأحياء .

كما وجه المحافظ بإعداد مذكرة بشأن الشوارع التى تحتاج إلى رصف وتطوير ورفع كفاءة وبها كافة المرافق والعرض عليه حتى يتسنى وضعها ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة ، يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية والارتقاء بالمظهر الحضارى للعاصمة وإعادة الرونق الحضارى بها .

كما أكد المحافظ على تكثيف الجهود فى تجميل وتشجير مداخل العاصمة والكورنيش والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإضفاء مظهراً جمالياً يليق بمكانة المنوفية، مشدداً على المرور الدورى على أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة المعطلة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وكذا إعداد دراسة لإمكانية إنشاء سوق نموذجى بنطاق الحى يخدم أهالى شبين الكوم .