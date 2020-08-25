محافظ القليوبية يتفقد رصف طراد النيل ومشتل الحدائق والحملة الميكانيكية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال رصف طريق طراد النيل بمدينة بنها، بداية من مدرسة الفتح الخاصة وحتى كوبري الطريق الإقليمي بقرية كفر سعد، كمرحلة ثانية من رصف طريق طراد النيل بالكامل حتى قرية جمجرة، والذي يبلغ طوله 4 كيلو متر بتكلفة 14 مليون جنيه.

كما وجه المحافظ، خلال الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من خلال لجنة هندسية مختصة لاستلام الطريق، وفق ما تم الإتفاق عليه بالمقايسات وتكثيف الأعمال بالموقع لتسليم الطريق حسب الجداول الزمنية المحددة.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد مشتل الحدائق الخاص بمدينة بنها والكائن على الرياح التوفيقي مباشرة بمدينة بنها، حيث تفقد المشاتل والحدائق ووجه بضرورة تطوير المشتل بالكامل والذي تبلغ مساحته أكثر من 2 فدان، من خلال استغلال المساحات المهملة، وزراعة النباتات والأشجار الجديدة التي يقبل المواطنين علي شرائها كالنخيل بمختلف أنواعه، وأشجار الزينة ونباتات الظل والأشجار دائمة الخضرة والأشجار المثمرة، لتنمية موارد المحافظة، مشيرا إلى أن المشتل إذا أحسن استغلاله سيكون من الموارد الهامة التي تمتلكها المحافظة.

كما طالب المحافظ، خلال الجولة باستخدام الأساليب الحديثة في زراعة الشتلات وإنتاجها وزيادة الأيدي العاملة والإستعانة بالمهندسين ذوي الخبرة في تدريب العمال، وإنتاج شتلات جديدة وفصائل نادرة خصوصا من أشجار النخيل، وأشجار الزينة التي يتم زراعتها في تجميل الشوارع والميادين.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، الحملة الميكانيكية لمدينة بنها للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها تمهيدا لإصلاح العاطل منها، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

وتفقد، أقسام الحملة الميكانيكية والمعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، كما التقى بالعاملين بالحملة من سائقين ومشرفين ومسئولي صيانة المركبات.

وأصدر المحافظ، تعليماته بسرعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي يمتلكها مجلس مدينة بنها وتجهيزها لرفع مستوى النظافة بالشوارع، فضلاً عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي حفاظاً على المال العام.



حافظ القليوبية يتفقد مشتل بنها



متابعة رصف طريق طراد النيل



محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية