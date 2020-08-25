محافظ الفيوم يناقش معوقات تطوير الآداء وخطط النهوض بقطاع السياحة

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً مع العاملين بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة، لمناقشة معوقات تطوير الآداء وخطط النهوض بقطاع السياحة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأحمد شوقى مدير إدارة السياحة.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إٔن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها المحافظ مع العاملين بإدارات الديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية، للوقوف على آليات سير العمل وخطط تطوير الآداء.
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة فى زيادة الدخل القومي، لافتاً إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمقومات الفريدة التى تتمتع بها المحافظة، للنهوض بالمستوى الاقتصادى للمواطنين وتوفير فرص العمل.
كما وجه المحافظ بضرورة وضع خطة عمل شاملة للارتقاء بقطاع السياحة بالمحافظة، وتقسيم موظفى الإدارة إلى مجموعات عمل متخصصة فى تنمية مجالات السياحة المختلفة مثل السياحة البيئية، والثقافية، والأثرية، والترفيهية، فضلاً عن الصناعات اليدوية والحرف التراثية التى تشتهر بها المحافظة، مع التركيز على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وحل مشكلات المستثمرين والتصدى بحزم للمخالفات الصارخة بالمنشآت السياحية.
وكشف محافظ الفيوم عن خطة عمل قطاع السياحة بالمحافظة لتشمل 3 مسارات، أولها تعظيم الموارد من المنشآت السياحية الموجودة حالياً واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، وحل مشكلات المستثمرين وحصر القدرة الاستيعابية للمناطق السياحية بالمحافظة، كما تشمل خطة العمل الترويج، بهدف زيادة عدد زوار المحافظة وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية متنوعة.
وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ استمع خلال اللقاء لعدد من المشكلات التى تعوق آداء العمل بإدارة تنشيط السياحة، ومقترحات تطوير الآداء من حيث التسويق، واستغلال عناصر الجذب السياحي، والمزايا النسبية التى تتمتع بها عدد من قرى المحافظة، وشدد محافظ الفيوم على تشجيع الأفكار غير التقليدية لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة، والالتزام بمهام وواجبات العمل، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى آداء واجبات العمل المنوطة بهم.
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