محافظ الفيوم يناقش معوقات تطوير الآداء وخطط النهوض بقطاع السياحة

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً مع العاملين بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة، لمناقشة معوقات تطوير الآداء وخطط النهوض بقطاع السياحة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأحمد شوقى مدير إدارة السياحة.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إٔن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها المحافظ مع العاملين بإدارات الديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية، للوقوف على آليات سير العمل وخطط تطوير الآداء.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة فى زيادة الدخل القومي، لافتاً إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمقومات الفريدة التى تتمتع بها المحافظة، للنهوض بالمستوى الاقتصادى للمواطنين وتوفير فرص العمل.

كما وجه المحافظ بضرورة وضع خطة عمل شاملة للارتقاء بقطاع السياحة بالمحافظة، وتقسيم موظفى الإدارة إلى مجموعات عمل متخصصة فى تنمية مجالات السياحة المختلفة مثل السياحة البيئية، والثقافية، والأثرية، والترفيهية، فضلاً عن الصناعات اليدوية والحرف التراثية التى تشتهر بها المحافظة، مع التركيز على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وحل مشكلات المستثمرين والتصدى بحزم للمخالفات الصارخة بالمنشآت السياحية.

وكشف محافظ الفيوم عن خطة عمل قطاع السياحة بالمحافظة لتشمل 3 مسارات، أولها تعظيم الموارد من المنشآت السياحية الموجودة حالياً واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، وحل مشكلات المستثمرين وحصر القدرة الاستيعابية للمناطق السياحية بالمحافظة، كما تشمل خطة العمل الترويج، بهدف زيادة عدد زوار المحافظة وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية متنوعة.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ استمع خلال اللقاء لعدد من المشكلات التى تعوق آداء العمل بإدارة تنشيط السياحة، ومقترحات تطوير الآداء من حيث التسويق، واستغلال عناصر الجذب السياحي، والمزايا النسبية التى تتمتع بها عدد من قرى المحافظة، وشدد محافظ الفيوم على تشجيع الأفكار غير التقليدية لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة، والالتزام بمهام وواجبات العمل، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى آداء واجبات العمل المنوطة بهم.