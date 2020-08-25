محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدد من المشروعات الخدمية بمدينة سمنود والمحلة للوقوف على ما تم من أعمال والاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع حيث تفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود والطريق المؤدي إليه ، ووجه بتجميل الطريق والعمل على إظهاره بالمظهر الذي يليق بهذا الأثر الهام كما قام المحافظ بجولة في مدينة المحلة الكبرى ، حيث تفقد مصنع تدوير القمامة ،ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة السور بالمصنع.

وأصدر توجيهاته لرئيس مدينة المحلة الكبرى برفع القمامة من على الطريق الدائري وكذلك رفع كافة الإشغالات ، مع المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع القمامة والإشغالات بصفة دورية وعدم تراكمها والحفاظ على نظافة الشوارع ، مشددا على ضرورة متابعة النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي نهاية الجولة قام المحافظ بزيارة المجزر النصف آلى بحصة شبشير والطريق المؤدي للمجزر ، وطالب بسرعة عمل الدراسة اللازمة لرصف الطريق لتسهيل الوصول إلى المجزر .

كما وجه مدير مديرية الكهرباء بنقل كابل وعمود كهرباء بطريق المجزر إلي داخل الأرض لإخلاء الطريق ورافق المحافظ رئيس مدينة طنطا و رئيس مدينة المحلة ورئيس حي أول المحلة الكبرى .

في سياق أخر شهد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى مساء اليوم مراسم قرعه تسليم 56 باكيه بسوق طلعت حرب المطور بنطاق حي اول المحله بحضور محمود عماره مدير الشئون الماليه والاداريه بمحافظه الغربيه و مسئولي اداره المخزون السلعي بالمحافظه و نائب مامور قسم اول المحله مع تواجد المواطنين المتقدمين للحصول على الباكيات

وأكد رئيس المدينه خلال لقاؤه مع المواطنين المتقدمين للحصول علي هذه الباكيات بان المحله بصدد طرح عدد كبير من الباكيات بالاسواق التي يتم تطويرها وسيتم طرحها للمواطنين تاتي ذلك في اطار خطه الدوله لانهاء جميع الاسواق العشوائيه والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع وعدم شغل الارصفه وجوانب الطريق وفتحه لحركه سير المواطنين والسيارات بسهوله والقضاء على البائعين الجائلين و تقنين أوضاعهم في أسواق مطوره