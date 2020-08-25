محافظ الشرقية يوجه بسرعة تحرير عقود لحالات التصالح بمخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العمل فى ملفى تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء لتسريع وتيرة العمل بهما، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة. وطالب المحافظ خلال الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تقنين حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العقود الابتدائية للمنتفعين، مشدداً على تفعيل دور اللجان الفرعية وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين تمهيدا لتحرير العقود.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء للقانون وحفاظا على حق الشعب.

كما طالب المحافظ بمتابعة لجان تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، تفاديا لتعرضهم لحملات الإزالة، وقال: "لن أسمح بأي تقصير أو إهمال في هذين الملفين المهمين"، مؤكدا أن معيار تقييم أداء المسئول خلال هذه الفترة يتوقف على مدى الإنجاز المحقق في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء.

وقال المحافظ: "سأواصل جولاتي المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، للوقوف على عدد الطلبات المقدمة للتصالح وتحصيل جدية التصالح". كما تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء موقف طلاء واجهات المباني باللون الموحد، لإعادة الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمباني والعقارات بنطاق المحافظة، مطالبا بإعداد تقرير يومي في هذا الشأن.

وفي نهاية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي لحسن التعاون والتنسيق بينهم في مجابهة الأزمات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أننا جميعا نعمل بروح الفريق ونسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.