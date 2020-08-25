محافظ الشرقية يكرم قيادات مديريات الزراعة والتموين والطب البيطرى والمتميزين

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 18 من قيادات مديريتي الزراعة والتموين بمنحهم شهادات تقدير لأدائهم المتميز خلال موسم حصاد القمح لهذا العام، وحصول محافظة الشرقية علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في توريد القمح، رغم ما تعرضت له البلاد خلال تلك الفترة من جائحة كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للفيروس للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المنظومة.

كما قام المحافظ بتكريم 19 آخرين من أطباء التفتيش علي اللحوم ومديري المجازر المتميزين بمديرية الطب البيطرى، لمجهوداتهم خلال إجازة عيد الأضحي المبارك في مجال التفتيش على اللحوم والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر المعتمدة وتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق وشوادر اللحوم ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم لتقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعي دائما إلي أن تتصدر المشهد في تنفيذ كافة الفاعليات التي تشهدها البلاد وتحقيق مراكز متقدمة نتيجة التعاون والتنسيق بين أعضاء الجهاز التنفيذى.

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم ومنحهم شهادات تقدير وتكريم لجهودهم خلال فترة عملهم أثناء موسم حصاد القمح وخلال إجازة عيد الأضحي المبارك، مؤكدين مواصلة العمل بجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حضر التكريم المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ علي الصناديلي السكرتير العام المساعد.