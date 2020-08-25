محافظ الشرقية : افتتاح 16 مشروع صرف صحى بتكلفة مليار جنيه خلال سبتمبر

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه من المقرر افتتاح 16 مشروع فى قطاع الصرف الصحى بقرى مراكز( فاقوس - الحسينية - ههيا - أبو كبير) بتكلفة مليار جنيه وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى و الموافق التاسع من سبتمبر .

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتوره مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد المنعم نافع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

أضاف محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه جارى الإنتهاء من مشروع رصف وتوسعة الطريق الدائرى بمنيا القمح والذى يبلغ طوله 2.650 كم لكل اتجاه ويبلغ عرضه 9.8 متر لكل حارة مرورية بتكلفة 20 مليون جنية، مؤكدا أن المحافظة استطاعت الحصول على اعتمادات مالية إضافية لتنفيذ خطط الرصف وتوسعة الطرق وذلك بعد الانتهاء من توصيل مشروع الغاز الطبيعى للمنازل.

وقال المحافظ أتابع بنفسى معدلات تنفيذ توصيل مشروع الغاز الطبيعى و التواصل مع الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات أمام الشركة المنفذه للمشروع لدفع عجلة العمل بهذا المشروع الحيوى والهام والبدء فورا فى أعمال الرصف وتوسعة الشوارع وخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف حدة الزحام داخل المدن ولاعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

كما أعلن محافظ الشرقية أنه جارى إنشاء برج إدارى ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بتكلفة 55 مليون جنيه لتنمية موارد صندوق المحافظة وفى اطار الإهتمام بتطوير البنية التحتية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الإجتماع أوضح محافظ الشرقية انه أصدرتعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور موظفى قسم الإشغالات والتعاون مع اللجنة المشكلة لتحصيل الرسوم المقررة قانونا على تشوينات مواد البناء وقطع غيار السيارات والإعلانات لتعظيم موارد المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح لأى مسؤل تنفيذى بتسهيل الإستيلاء على المال العام ويقوم بإحالة وقائع الفساد المالى والإدارى للنيابة العامة.

ولإعادة الانضباط للشارع الشرقاوى أعلن محافظ الشرقية انه تم تكثيف الحملات المرورية لضبط التكاتك المخالفة وغير الملتزم أصحابها بخطوط السير الممنوحة لها ،مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم ضبط ما يقارب من 218 توكتوك وتم ايداعهم بحاضنه التكاتك بمنيا القمح.

ثمن المحافظ التعاون المشترك ما بين المحافظة والجامعة للارتقاء بمستوى، الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاع الصحى وشؤون البيئه وخدمة المجتمع والمجالات الأخرى المتعدده مؤكداًعلى الدور الراقى للجامعة بإعتبارها محرابا للعلم وبيتا للخبره والداعم الرئيسى لخطط التنمية التى تنفذها المحافظة فى جميع القطاعات.

ومن جانبه أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بمجهودات محافظ الشرقية المستمرة لانجاز العديد من المشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة مؤكداً أن الجامعة ستظل شريك أساسى وداعم رئيسى للمساهمة فى رقى وتقدم المجتمع.