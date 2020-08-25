محافظ الدقهلية: توقيع 1801 من عقود تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه تم الانتهاء من توقيع واعتماد عدد 1801 عقد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بمحافظة الدقهلية ، وأشار محافظ الدقهلية أنه تم تسليم أكثر من 90% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة .

وأضاف بأنه يجرى حاليا الإعداد للانتهاء من توقيع واعتماد مايقرب من 100 عقد آخرين ، مشيرا إلى أن الدقهلية حققت المركز الثانى بين محافظات الجمهورية فى ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة ، ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للقائمين على العمل بمنظومة تقنين واضعى اليد، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق اعلى المعدلات وذلك حرصا على حقوق الدولة ، والمواطنين .

واكد المحافظ على أن الدولة بكامل اجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وايضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة تنفيذ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، وتكليفات السيد رئيس الوزاء فى هذا الشأن ،مؤكدا على أن العمل يجرى بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة وايضا تقنين الأوضاع للمواطنين واضعى اليد .

وقد سبق وأن أصدر محافظ الدقهلية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة بالانتهاء من كافة الاجراءات اولا بأول لتسليم العقود التى يتم الانتهاء من توقيعها واعتمادها للمواطنين نطاقهم .

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون بالمحافظات .