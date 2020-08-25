محافظ الدقهلية :إزلة 702 حالة تعدى منذ بدء التنفيذ بمراكز المحافظة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال حملات الازالة للتعديات بنطاق المحافظة ، حيث أكد محافظ الدقهلية أن إجمالى ما تم إزالته حتى الآن يبلغ 702حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة ،وذلك منذ بدء أعمال الموجه المشار إليها فى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى ،وقد شملت الحالات ( 603حالة تعدى بالمبانى بمساحة 36683 م2- وعدد 99حاله تعدى بالزراعة بمساحة 8فدان ،و 14قيراط و7 سهم).

واكد محافظ الدقهلية على ان هناك تنسيق كامل مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية و بين مختلف جهات الولايه والوحدات المحلية ومراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولاً بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها .

وأوضح أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواصلا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة اشكال التعديات على اراضى الدوله تطبيقا للقانون بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدوله و المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية واستمرارا لاعمال الموجة 16 لازالة التعديات