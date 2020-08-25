اليوم السابع
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محافظ البحيرة : الموافقة على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع لـ 9 قرى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:34 ص
محافظ البحيرة : الموافقة على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع لـ 9 قرى اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن الموافقة على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع 9 م لـ 8 قرى بنطاق المحافظة وهى قرى : حصة الضهرية والضهرية التابعتين للوحدة المحلية الضهرية - مركز ایتای البارود، قرى شابور - سلامون - كفر سلامون - كفر مجاهد - كفر العیص التابعة للوحدة المحلية شابور - مرکز کوم حمادة، قرية كفر غرين بالوحدة المحلية النجيلة - مرکز كوم حمادة.

كما تم الموافقه على الحد الأقصى لقيد ارتفاع 12 متر لقرية كنیسة الضهرية بالوحدة المحلية لقرية الضهرية - مرکز ایتای البارود.

وأكد المحافظ انه جارى إستكمال إجراءات إعتماد المخطط الإستراتيجي العام للقرى المذكورة وذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة وتنفيذا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119  لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من إعداد المخططات الاستراتيجية العامه للقرى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة  للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع

 


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