محافظ أسيوط يكلف بسرعة تجهيز معهد بنى حسين للتمريض بأحدث الأجهزة (صور)

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مبنى معهد بنى حسين للتمريض التابع لمديرية الصحة بقرية بنى حسين التابعة لمركز أسيوط للوقوف على الانتهاء من كافة الإنشاءات والأقسام بالمبنى استعدادًا لتجهيزه وتشغيله لخدمة أبناء المحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحى وتخريج كوادر فنية مدربة فى قطاع التمريض لسد العجز فى المستشفيات والوحدات الصحية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وحسنى درويش نائب رئيس المركز.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المعهد والمعامل وقاعات التدريس المختلفة وشاهد التشطيبات النهائية والانتهاء من كافة الأعمال تمهيدًا لتجهيزه وتشغيله تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى المنشأت التعليمية لخدمة القطاع الصحى بالمحافظة وسد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بالكوادر الطبية وأطقم التمريض فى مختلف الأقسام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته – خلال الزيارة – بالإسراع فى تجهيز المعهد وأقسامه المختلفة بأحدث الاجهزة وتوفير أعضاء هيئة التدريس بالمعهد لتشغيله واستغلاله الاستغلال الأمثل فى خدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص تعليمية لهم للالتحاق بمعاهد التمريض وتأهيلهم للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة مشيدًا بتجهيزات المبنى وأقسامه المختلفة التى تم انشائها وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية الحديثة لتلبية احتياجات العملية التعليمية.



مبنى معهد بني حسين للتمريض



مبنى معهد بني حسين للتمريض



مبنى معهد بني حسين للتمريض