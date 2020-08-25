محافظ أسيوط يتابع سير العمل فى تلقى تصالح مخالفات البناء بمنفلوط.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجى بمركز منفلوط، للوقوف على الجهود المبذولة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين، وذلك بعد مد فترة سداد الرسوم حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز منفلوط لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية بالمركز.

رافقه خلال الزيارة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد عبدالغنى نائب رئيس المركز.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، ثم زار المركز التكنولوجى للوقوف على سير العمل فى ملف التصالح وتلقى الطلبات من المواطنين وسداد رسوم جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة والتقى بعض المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح فى بعض مخالفات البناء مشيرًا إلى أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء فى استرداد حق الدولة والشعب وضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزلالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والأحياء.

وشدد المحافظ – خلال الزيارة - على تكثيف العمل وحملات التوعية للمواطنين للمضى قدمًا فى منظومة التصالح والتأكيد على أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو2017 مجددًا مناشدته للمواطنين باستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء فى أيام العمل العادية أو أيام الاجازات الرسمية.

كما وجه المحافظ رئيس مركز منفلوط ونوابه بالاستمرار فى تنفيذ حملات إزالة المبانى المخالفة والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح فضلًا عن تنفيذ حملات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد حق الدولة.



محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمنفلوط



محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمنفلوط



محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمنفلوط



محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمنفلوط



محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمنفلوط