اليوم السابع
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محافظة القاهرة: فتح جميع الحدائق المتميزة والمتخصصة وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:58 م
محافظة القاهرة: فتح جميع الحدائق المتميزة والمتخصصة وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا حدائق القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة، فتح جميع الحدائق المتميزة والمتخصصة أمام الزائرين اعتبارا من غد الأربعاء مع الالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستمرار أعمال التعقيم والتطهير وعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، بالإضافة إلى إلزام الزوار بارتداء الكمامات والكشف عليهم من خلال كواشف الحرارة لقياس درجة الحرارة.
 
ورصد "اليوم السابع" أمس عودة الزوار للحدائق بالقاهرة مرة أخرى، مع مراعاة ارتداء الكمامات، بالإضافة لاستمرار أعمال التعقيم بالحدائق بشكل عام، وفتحت الملاهى الترفيهية بجميع الحدائق بالتزامن مع بدء أول يوم عمل، وتوافد على الحدائق أعداد قليلة من الأسر، معبرين عن سعادتهم بعودة الحياة لطبيعتها وإعادة فتح الحدائق، كما حرص عدد من زوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة على افتراش المسطحات الخضراء لتناول وجبات الفطور والغداء عقب دخول الحديقة.
 
وحرصت إدارة حديقة الفسطاط على استقبال الزوار بشكل مبهج، حيث وفرت أشخاص بملابس شخصيات الكرتون، لاستقبال الأطفال وإدخال البهجة على قلبوهم، كما لعب الأطفال الدرجات بساعة العجل داخل الحديقة.
 
واستقبلت الحديقة الدولية بمدينة نصر زوارها بالإعلام ونشر الزهور، كما شغلت قطار النزهة "الطفطف" لتوفير فسحة للزوار داخل الحديقة للاستمتاع بالمسطحات الخضراء واجنحة الدول الموجودة بها.

القاهرة

حدائق القاهرة

الحدائق

محافظة القاهرة

كورونا

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