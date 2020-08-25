اليوم السابع
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محافظة القاهرة تغلق كافيهات ومحلات مخالفة فى حملة مكبرة بعين شمس .. صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:36 م
محافظة القاهرة تغلق كافيهات ومحلات مخالفة فى حملة مكبرة بعين شمس .. صور جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة محافظة القاهرة، حملة مكبرة بحى عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع محلات مخالفة بميدان الألف مسكن شارع جسر السويس، ورفع إشغالات المقاهى بشارع عبدالمحسن الوسيمى.
 
كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات، وغلق وتشميع مقاهى بشوارع عبد المحسن الوسيمى وأحمد عصمت، وتم عمل محاضر للمخالفين، وإيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى، وذلك بحضور رئيس الحى وسكرتير عام الحى العميد عصام لطفى، ومدير إدارة الإشغالات ومدير إدارة المحلات.
 
وشهد حى عين شمس حملات تطوير، حيث تم البدء فى أعمال تطوير شارع ماهر بدوى وتركيب البلدورات لشارع إسماعيل الفنجرى، كما قامت إدارة الإنارة بعمل صيانة للأعمدة وتطوير شارع ماهر بدوى وشارع الإنتاج.
 
 
وفى إطار التصدى لكافة المخالفات، تم المرور على الكافيهات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقد أسفر المرور على عدم اتباع مقاهى للتدابير الاحترازية وإشغالات وتقديم الشيشة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء وتعليمات محافظ القاهرة، وتم رفع جميع الإشغالات والشيش بمقاهى بشوارع منشية التحرير ومتحف المطرية وعزيز المصرى وسليم.
 
وشنت أجهزة حى عين شمس حملة على الأكشاك المخالفة بجوار مزلقان عين شمس، وتم رفع الإشغالات من مخبز سياحى ناصية شارع منشية التحرير مع جسر السويس، ورفع الحواجز الحديدية من شارع وفيق عباس من أحمد عصمت، وشارع الحكيم، وشارع عبد الحميد حمدى، وشارع ادم.
 
رفع اشغالات وغلق محال مخالفة بعين شمس (2)
رفع إشغالات وغلق محال مخالفة بعين شمس 

رفع اشغالات وغلق محال مخالفة بعين شمس (3)
جانب من الحملة

رفع اشغالات وغلق محال مخالفة بعين شمس (4)
حملة رفع إشغالات

رفع اشغالات وغلق محال مخالفة بعين شمس (5)
رفع الإشغالات وغلق محال مخالفة 

رفع اشغالات وغلق محال مخالفة بعين شمس (1)
رفع إشغالات وغلق محال مخالفة بعين شمس 

تطوير الشوارع (3)
تطوير الشوارع 

تطوير الشوارع (1)
تطوير الشوارع 

تطوير الشوارع (2)
 

 


القاهرة

عين شمس

حي عين شمس

اخبار مصر

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