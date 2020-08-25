مجهولون يقتلون طفلا لسرقة "توك توك" بكفر الشيخ

عثر أهالي قرية المنشية الجديدة التابعة لقرية إصلاح شالما بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة لطفل ،12 سنة، مرتدياً كامل ملابسه على حافة ترعة للري، وتم نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المركزي.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدى سالم بالعثور على جثة لطفل، وعلى الفور انتقل المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز شرطة سيدى سالم إلى مكان البلاغ لعمل التحريات اللازمة، لكشف غموض العثور على جثة الطفل القتيل، وتبين أنها لعبد الرحمن .ط، 12 سنة ، وأنه سائق توك توك ، ومن التحريات الأولية تبين أن دافع القتل سرقة التوك توك وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى ، وتحرير محضر بالواقعة ، للعرض على النيابة العامة ، لكشف غموض الحادث.