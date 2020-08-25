مباحث مرور سوهاج تضبط سيارة مجهولة المصدر تحمل لوحات تخص عربة أخرى

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج، بإشراف العميد سيد نفادى مدير الإدارة، من ضبط عامل أثناء قيادة سيارة أجرة عليها لوحات لا تخصها، وبفحص اللوحة تبين أنها تخص سيارة أخرى، وتم الاستعلام عن ماتور السيارة، فلم يتبن وجود أى بيانات له، ورجحت التحريات أن تكون السيارة مجهولة المصدر.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من إدارة مرور سوهاج ، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج ، من ضبط المدعو "كمال م ق ب" 44 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا، أثناء قيادته سيارة محددة أجرة سوهاج "ميكروباص" مثبت عليها لوحات لا تخصها.

وبالاستعلام عن اللوحات المعدنية من وحدة مرور جرجا، تبين أنها تخص سيارة أخرى ماركة مازدا موديل 1998 رصاصى اللون شاسيه، رقم محدده موتور رقم محدده ومقيده باسم المدعوة فتحية ع ح تقيم مركز جرجا .

وبالاستعلام عن طريق الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمرور برقم الشاسيه محدده موتور رقم محدده لم يستدل لها على ثمة بيانات مما يرجح أن تكون مجهولة المصدر وبالاستعلام عن طريق شبكة الأمن العام تبين أن المذكور مطلوب للتنفيذ عليه فى قضايا ضرب وتبديد تم التحفظ على السيارة.

جاءت عملية الضبط فى إطار توجيهات السيد الفاضل وزير الداخلية وتنفيذا لخطة العمل التى تنتهجها المديرية والمتضمنة فى أحد عناصرها ضبط السيارات المهربة المبلغ بسرقتها والمهربة جمركياً.