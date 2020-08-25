اليوم السابع
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مباحث التموين بالأقصر تضبط 17 جوال دقيق بلدى بطاحونة قبل بيعها بالسوق السوداء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:31 م
مباحث التموين بالأقصر تضبط 17 جوال دقيق بلدى بطاحونة قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط 17 جوال دقيق بلدى بطاحونة قبل بيعها بالسوق السوداء
الأقصر – أحمد مرعى

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تمكن رجال مباحث تموين بمحافظة الأقصر بقيادة العقيد محمد فضل رئيس مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 17 جوال دقيق بلدى مخابز بطاحونة غلال بمنطقة الكرنك ملك "م.س.ا" قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأوضح رئيس مباحث التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تحرير محضر رقم 7648 جنح قسم الاقصر والتحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الطاحونة لحين عرضه على النيابة العامة، مؤكداً على استمرار حملات التفتيش من قبل مباحث التموين لضبط المخالفات التموينية وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار ، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه تم حتى الآن صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 %  من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، مضيفاً أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

 

 


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