مباحثات نمساوية يونانية حول أوضاع اللاجئين وتأمين حدود الاتحاد الأوروبى الخارجية

أ.ش.أ

بحث وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا دعم النمسا لليونان في ملف اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء، أن الوزير نيهمرتفقد الحدود اليونانية - التركية للإطلاع على وضع اللاجئين وجهود وكالة حماية حدود الاتحاد الاوروبي الخارجية "فرونتكس".

وأوضح البيان، أن النمسا أرسلت 10 ضباط وطائرة بدون طيار وعربة مدرعة إلى اليونان في نهاية فبراير الماضي لمواجهة تدفق آلاف اللاجئين من تركيا، كما تعهدت بمبلغ مليوني يورو لرعاية اللاجئين في البلاد.